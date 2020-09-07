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07.09.2020 10:15
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen боится Tesla и угрожает обогнать компанию Маска к 2023 году

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Председатель промышленного совета Volkswagen Бернд Остерлох заявил, что к 2023 году на мощностях концерна будет выпускаться до 1.5 миллионов электромобилей, что сопоставимо с показателями Tesla.

Фото: Tesla/Handout via REUTERS
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Стоит обратить внимание, что Tesla не демонстрировала своё превосходство над другими автомобильными компаниями через заявления своих представителей - всё подтверждается исключительно делом и развитием бизнеса.

В Volkswagen же, если его топ-менеджеры говорят о "гонке вооружений", очевидно, компанию Илона Маска побаиваются. Или, по крайней мере, завидуют.

Остерлох посчитал, что если Tesla построит три завода по выпуску машин, то объёмы производства составят от 900 тысяч до 1.5 миллионов электрокаров.

"Мы планируем достичь таких показателей к 2023 году или даже раньше", - цитирует Остерлоха Welt am Sonntag. И ставку немцы делают на электрическую модульную архитектуру MEB.

Представитель немецкого концерна подчеркнул, что в настоящее время у Tesla есть большое преимущество, заключающееся в наличии собственного программного обеспечения, благодаря чему информация собирается и анализируется быстрее.

В составе Volkswagen в мае 2020 года появилось подразделение Audi Artemis ("Артемида"), задачей которого является создание высокоэффективных транспортных средств с электрифицированной силовой установкой при использовании всех ресурсов концерна.

"Если мы установим нашу собственную систему в наши машины, то в ближайшей перспективе мы будем обладать куда большим количеством информации", - заявил Остерлох, очевидно, имея в виду проект "Артемида".

#Volkswagen #Tesla