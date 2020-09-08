Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал РИА Новости, что за последние полгода, включая период пандемии, лучше всего показали себя шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Все это время они росли по отношению к доллару США. "Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", - отметил эксперт.

При этом, предупреждает он, в условиях высоких геополитических рисков, спрос на другие европейские валюты может резко снизиться, как и их котировки. Высокие геополитические риски эксперт связывает в первую очередь с тремя основными факторами: внешнеторговым противостоянием США с другими странами (в том числе европейскими), проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии.

Как ранее писала "Российская газета", 7 сентября курс евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысил 90 рублей. Курс доллара США к закрытию торгов превысил отметку в 76 рублей впервые с 26 августа 2020 года. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 8 сентября установлен на уровне 75,59 рубля, евро - 89,47 рубля.