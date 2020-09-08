Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России

Добиться, чтобы цены на продукцию Минского тракторного завода стали с будущего года едиными на всем пространстве Союзного государства, можно с помощью создания "единой точки входа на российский рынок", уверен генеральный директор предприятия Виталий Вовк.

А с целью аккумулирования производственного потенциала авторитетного объединения, который входит в десятку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире и производит около 90 процентов колесных тракторов в СНГ, он предложил организовать "Торгово-производственную компанию МТЗ-Татарстан". Об этом заявили в пресс-службе белорусского предприятия.

Перспективы развития компании анализировались на встрече руководства МТЗ с главой дипломатической миссии РБ в России, заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства Владимиром Семашко. Участие в переговорах также приняли министр промышленности РБ Петр Пархомчик и генеральный директор "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов.

Белорусский посол особо подчеркнул, что российский рынок был и остается стратегически важным для РБ. Только по итогам истекшего года на него приходилась почти половина произведенных в стране товаров. Поэтому, по его словам, "МТЗ-Татарстан - идеальная база для того, чтобы организовать комплексные продажи: не только тракторы, но и агрегаты к нему". Тем более, что, уточнил Семашко, что пока "наша площадка загружена где-то на четверть. А хотелось бы сделать ее образцово-показательной".

Путь от идеи до реализации, судя по энергии минчан, не должен превышать и одного года. Во всяком случае, Вовк рассчитывает, что, превратить МТЗ совместно с партнерами из Татарстана в единую стартовую площадку можно будет в течение 2021 года.

На площадях компании планируется производить тракторы обновленного номенклатурного ряда в тяговом диапазоне от 40 до 200 л.с., а также 300 и 350 л.с. Разработчиками проекта предусмотрена и организация дополнительных производств по комплектованию тракторной техники прицепами, плугами, сеялками и прочей техникой.

Кроме того, на базе "МТЗ-Татарстан" будет создан центральный склад запасных частей и его филиалы в Москве и Новосибирске. Кстати, реализовывать продукцию намерены не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья с учетом участия в российских программах поддержки экспорта.

А все остальные торговые дома, уточнил Вовк, будут преобразованы путем выхода ОАО "МТЗ" из капитала. "А бизнес-направление производства тракторной техники будет контролироваться с головного завода, как это делается везде в мире", - резюмировал он.