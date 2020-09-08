Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

"Президент по понятным причинам не приедет, как и многие другие лидеры. Все-таки, с точки зрения уровня обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической, президента, главы государства, ситуация еще не выровнялась, тем более в таком месте, как Нью-Йорк. Поэтому, конечно, туда поездка сейчас не желательна", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основной акцент в речи Путин сделает на вызовах пандемии. "О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом", - заметил Песков.

Путин возглавил делегацию России. После завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника российского лидера Юрия Ушакова делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, говорится в опубликованном распоряжении главы государства.