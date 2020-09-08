Тайфун "Хайшен" перекрыл проезд к нескольким приморским селам

Тайфун "Хайшен" принес в Приморье сильные дожди на юг и запад Приморья. Самые интенсивные осадки выпали в Хасанском районе: в поселке Посьет зафиксировано 78 миллиметров за 8 часов, селе Барабаш - 55 миллиметров осадков за 4 часа. Кроме того, досталось поселку Пограничный - там за 7 часов выпало 57 миллиметров, селам Хороль (50 миллиметров за 12 часов) и Полтавка Октябрьского округа (60 миллиметров за 12 часов).

Как сообщает пресс-служба Приморского края, на данный момент зафиксировано несколько переливов воды через дороги в пяти муниципалитетах региона, существенно поднялся уровень воды в реках. Так, в Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, вода может прорвать дамбу.

"Оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию", - рассказали в краевом министерстве ГО и ЧС.

Ночные дожди осложнили транспортное сообщение. В Уссурийском городском округе на дороге Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное зафиксированы три перелива глубиной до 40 сантиметров, вода прибывает, пришлось ограничить проезд для легковых машин.

В Пограничном округе из-за перелива нельзя проехать к селу Духовское от дороги Уссурийск-Пограничный, нет проезда на 93-м километре дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница. Перелив воды на данном участке достигает глубины 60 сантиметров.

Затруднен или ограничен проезд для легкового транспорта на трех участках дорог Ханкайского округа, шесть переливов произошли на дорогах Хорольского округа, но проезд там возможен. В Хасанском районе нет проезда с 1-го по 3-й километр дороги Раздольное-Хасан-Гвоздево.

В понедельник утром тайфун "Хайшен" вышел в акваторию Японского моря и начал влиять на погодные условия в Приморском крае. Ожидаясь, что "Хайшен" принесет меньше проблем, чем недавно посетивший край тайфун "Майсак", но пока ущерб подсчитывается, говорят в региональном правительстве.