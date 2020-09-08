Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе

Первого жителя Свердловской области финансово наказали за то, что вернувшись из зарубежной поездки, он не предоставил сведения о своем COVID-статусе.

"Асбестовский городской суд седьмого сентября на 15 тысяч рублей оштрафовал женщину из поселка Рефтинский, которая прилетела из Турции", - рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Напомним, все, кто вернулся из-за границы, обязан в течение трех дней сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР, а результаты передать на портал Госуслуг.

Как ранее сообщило надзорное ведомство, с 1 августа побывать на отдыхе за границей успели 5924 свердловчанина. В результате тестирования было выявлено 26 инфицированных из числа вернувшихся на родину. При этом 302 человека нарушили порядок проверки и предоставления данных. На 115 человек составили протоколы, которые сейчас переданы в суд (а максимальный штраф за нарушение статьи КоАП, кстати, до 40 тысяч рублей).

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