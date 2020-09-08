Tesla назвали самой опасной компанией в мире

Акции компании Tesla слишком переоценены и в любой момент могут рухнуть. Это справедливо даже для оптимистичнейшего сценария развития компании, при котором она достигнет уровня Toyota. Такое мнение высказал руководитель аналитической компании New Constructs Дэвид Трейнер.

В комментарии для программы Trading Nation на телеканале CNBC он посчитал, что текущие котировки акций Tesla (418,3 доллара за каждую) можно было бы назвать справедливыми только в том случае, если бы доля компании на мировом рынке электромобилей достигала хотя бы 40 процентов. Но даже при самых высоких плановых показателях этого уровня Tesla достигнет не ранее 2030 года, а сейчас она выпускает 57 тысяч единиц продукции в год. Исходя из этого "акции Tesla переоценены в 159 раз относительно ее же будущей выручки", констатировал Дэвид Трейнер.

Он добавил, что даже если объем производства марки вырастет до 30 млн за ближайшие 10 лет или она достигнет эффективности Toyota, "прогнозируемая прибыль будет слишком мала для нынешней цены акций". Справедливой Трейнер назвал цену в 41,8 доллара за акцию, а потому он считает ценные бумаги компании "одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готов рухнуть".

Кстати, сам основатель и глава Tesla Илон Маск в конце апреля сам утверждал, что стоимость компании переоценена. Это его заявление в Twitter обрушило цену акций на 10 процентов.

Напомним, Tesla активно продвигается на самом большом в мире китайском рынке. Недавно компания показала на видео, как работает ее гигафабрика в Шанхае, способная еженедельно выпускать по 4000 электромобилей Tesla Model 3.