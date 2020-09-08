Автомобиль Илона Маска - Tesla Roadster - признали космическим мусором. К такому выводу пришел астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который составил каталог всех космических объектов искусственного происхождения (GCAT).

Roadster оказался в компании спутников, разного вида космического мусора, сломанного оборудования (среди 57 424 объектов).

Стоит отметить, что сейчас автомобиль находится примерно в 89,6 млн километров от Земли - скорость электрокара составляет примерно 14,5 км в секунду.

Roadster, принадлежащий главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, был отправлен в космос в феврале 2018 года на ракете-носителе Falcon Heavy. Машина выступила в качестве балластной нагрузки, призванной продемонстрировать грузоподъемность космического корабля.

В машину положили книгу "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса, плакат с надписью "Не паникуй!" (главная фраза из книги) и полотенце (главный девайс из книги для перемещений в космосе). На протяжении полета Tesla к орбите играла песня "Space Oddity" Дэвида Боуи.

Roadster должен стать самым быстрым городским электрокаром, а старт его продаж был запланирован на 2021 год, но в итоге планы изменились.