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08.09.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал пластиковую "Буханку" 60-х годов

Текст: Валерий Карташов

Ульяновский автозавод распространил архивные иллюстрации перспективной модели, которая могла стать преемником УАЗ "Буханка".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Заводской проект был разработан в 1960-х годах в рамках идеи создания транспортного средства из стеклопластика. За дизайн отвечал художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Судя по снимкам и эскизам, УАЗ планировал выпустить лёгкий грузовичок и микроавтобус вагонной компоновки со стеклопластиковым кузовом на замену УАЗ-451/452.

Кобылинский придумал схему салона, когда водитель и пассажир расположены по обе стороны от силового агрегата. Он также предложил два варианта облика модели. Уазовцы изготовили несколько макетов в масштабе 1:5 и пластилиновый макет в натуральную величину. Смелый проект так и не пошёл в серию.

На прошлой неделе УАЗ также публиковал рендер новой "Буханки" от независимого дизайнера Андрея Давыдова.

#УАЗ