УАЗ показал пластиковую "Буханку" 60-х годов

Ульяновский автозавод распространил архивные иллюстрации перспективной модели, которая могла стать преемником УАЗ "Буханка".

Заводской проект был разработан в 1960-х годах в рамках идеи создания транспортного средства из стеклопластика. За дизайн отвечал художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Судя по снимкам и эскизам, УАЗ планировал выпустить лёгкий грузовичок и микроавтобус вагонной компоновки со стеклопластиковым кузовом на замену УАЗ-451/452.

Кобылинский придумал схему салона, когда водитель и пассажир расположены по обе стороны от силового агрегата. Он также предложил два варианта облика модели. Уазовцы изготовили несколько макетов в масштабе 1:5 и пластилиновый макет в натуральную величину. Смелый проект так и не пошёл в серию.

На прошлой неделе УАЗ также публиковал рендер новой "Буханки" от независимого дизайнера Андрея Давыдова.