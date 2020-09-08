Выход нового Qashqai отложен. У Nissan не хватает денег

Компания Nissan отложила производство третьей генерации Qashqai до апреля 2021 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times. Причиной послужила пандемия коронавируса, которая вследствие ограничений производства и продажи автомобилей повлекла за собой финансовые трудности.

По данным издания, новый Nissan Qashqai должен был встать на конвейер уже в октябре 2020 года. Производство новинки будет организовано на модернизированном заводе в британском Сандерленде.

Кроме коронавируса есть ещё одна причина, по которой Nissan мог скорректировать производственные планы: заключение договора Великобритании с Евросоюзом (Brexit). В случае появления новых обстоятельств японской компании придётся пересматривать бизнес-модель.

Прототипы нового Nissan Qashqai уже были замечены на дорогах общего пользования. Впервые же кроссовер сфотографировали в июне, поэтому апрель 2021 года выглядит логичной датой начала производства модели, - тесты, как правило, занимают минимум полгода.

В России Nissan Qashqai текущего поколения можно купить начиная от 1 377 000 рублей. Кроссовер предлагается с турбированным двигателем 1.2 литра мощностью 115 л.с. и двухлитровым "атмосферником" мощностью 144 л.с. Коробки передач - 6-скоростная "механика" и вариатор. Система полного привода доступна только на версиях с мотором 2.0 литра.