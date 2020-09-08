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08.09.2020 14:38
Рубрика: Легковые авто

Выход нового Qashqai отложен. У Nissan не хватает денег

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Компания Nissan отложила производство третьей генерации Qashqai до апреля 2021 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times. Причиной послужила пандемия коронавируса, которая вследствие ограничений производства и продажи автомобилей повлекла за собой финансовые трудности.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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По данным издания, новый Nissan Qashqai должен был встать на конвейер уже в октябре 2020 года. Производство новинки будет организовано на модернизированном заводе в британском Сандерленде.

Кроме коронавируса есть ещё одна причина, по которой Nissan мог скорректировать производственные планы: заключение договора Великобритании с Евросоюзом (Brexit). В случае появления новых обстоятельств японской компании придётся пересматривать бизнес-модель.

Прототипы нового Nissan Qashqai уже были замечены на дорогах общего пользования. Впервые же кроссовер сфотографировали в июне, поэтому апрель 2021 года выглядит логичной датой начала производства модели, - тесты, как правило, занимают минимум полгода.

В России Nissan Qashqai текущего поколения можно купить начиная от 1 377 000 рублей. Кроссовер предлагается с турбированным двигателем 1.2 литра мощностью 115 л.с. и двухлитровым "атмосферником" мощностью 144 л.с. Коробки передач - 6-скоростная "механика" и вариатор. Система полного привода доступна только на версиях с мотором 2.0 литра.

#Nissan