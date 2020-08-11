Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты

Издание Carscoops распространило "шпионские" фотографии новой генерации кроссовера Nissan Rogue Sport, который на некоторых рынках продаётся под именем Qashqai. Модель могут представить в конце этого года или в начале следующего.

Несмотря на огромное количество камуфляжа, можно с уверенностью сказать, что новый Qashqai выбрал путь эволюционного изменения. Кроссовер сохранил фирменную решётку V-Motion и, насколько позволяют судить снимки, остался верен одноярусной конфигурации оптики. С другой стороны, нельзя исключать, что Qashqai сделали похожим на новый X-Trail.

Наверняка можно сказать лишь, что модель обзавелась новыми задними фонарями и крышей с более крутым наклоном.

Известно, что новый Qashqai, по крайней мере, для европейского рынка, будет представлен только в гибридных версиях во главе с бензиновым мотором (умеренных с 48-вольтным стартер-генератором и подзаряжаемых), дизели модели не достанутся из-за новых эконорм, вступающих в силу с начала 2021 года. Они, напомним, "похоронили" Volkswagen Touareg.

В России Nissan Qashqai входит в десятку самых продаваемых кроссоверов. Цена на модель начинается от 1 377 000 рублей.