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11.08.2020 17:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Издание Carscoops распространило "шпионские" фотографии новой генерации кроссовера Nissan Rogue Sport, который на некоторых рынках продаётся под именем Qashqai. Модель могут представить в конце этого года или в начале следующего.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Несмотря на огромное количество камуфляжа, можно с уверенностью сказать, что новый Qashqai выбрал путь эволюционного изменения. Кроссовер сохранил фирменную решётку V-Motion и, насколько позволяют судить снимки, остался верен одноярусной конфигурации оптики. С другой стороны, нельзя исключать, что Qashqai сделали похожим на новый X-Trail.

Наверняка можно сказать лишь, что модель обзавелась новыми задними фонарями и крышей с более крутым наклоном.

Известно, что новый Qashqai, по крайней мере, для европейского рынка, будет представлен только в гибридных версиях во главе с бензиновым мотором (умеренных с 48-вольтным стартер-генератором и подзаряжаемых), дизели модели не достанутся из-за новых эконорм, вступающих в силу с начала 2021 года. Они, напомним, "похоронили" Volkswagen Touareg.

В России Nissan Qashqai входит в десятку самых продаваемых кроссоверов. Цена на модель начинается от 1 377 000 рублей.

Фото: www.carscoops.com
#Nissan