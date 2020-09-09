Дилер Lada: ресурс вариатора Vesta и Xray - 250-300 тысяч километров

Японский вариатор Jatco JF015E дебютировал на Lada Xray Cross в паре со 113-сильным двигателем Альянса H4M объёмом 1.6 литра, позднее аналогичный силовой агрегат появился на семействе моделей Vesta.

Один из дилеров Lada заявил, что бесступенчатая трансмиссия на моделях Lada может "пробежать" 250-300 тысяч километров.

Такого показателя инженерам АвтоВАЗа и специалистов Renault-Nissan удалось достичь за счёт принудительной фиксации ремня в одном положении, изменение передаточного отношения изменяется за счёт планетарного ряда.

Представитель дилерского центра Lada в Химках сообщил, что в результате доработок ресурс вариатора на вазовских моделях был увеличен на 32%. После того, как трансмиссия была внедрена на Lada, вариатор был взят на вооружение Renault и Nissan, например, аналогичной CVT теперь комплектуются Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Ранее АвтоВАЗ рассказывал, что в ходе ресурсных испытаний Lada Xray Cross с вариатором преодолел суммарно миллион километров, один из автомобилей прошёл 200 тысяч км без нареканий и был направлен на дальнейшее прохождение тестов и анализ результатов уже в условиях стенда.