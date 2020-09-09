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09.09.2020 13:01
Рубрика: Российский автопром

Дребезжание ушло. Lada Largus стал тише

Текст: Валерий Карташов

Как пишет AvtoVAZ News, отечественный производитель улучшил подрамник Lada Largus за счёт внедрения дополнительного усилителя на кронштейне крепления выпускной системы.

Фото: Максим Буров / www.behance.net
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Такое решение позволило одновременно повысить прочность и жёсткость подрамника, а также полностью исключить дребезжание и посторонние шумы при вибрации.

Напомним, Lada Largus выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российские условия. Завод постоянно работает над "русификацией" модели.

В 2016 году произошла замена Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л. с. С октября 2017 года АвтоВАЗ производит Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129 (106 л. с.). Вазовский бензиновый мотор вытеснил из гаммы агрегат Renault K4M.

До конца текущего года АвтоВАЗ должен представить обновлённый Lada Largus с Х-образным передком и абсолютно новым салоном.

#Lada