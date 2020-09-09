Дребезжание ушло. Lada Largus стал тише

Как пишет AvtoVAZ News, отечественный производитель улучшил подрамник Lada Largus за счёт внедрения дополнительного усилителя на кронштейне крепления выпускной системы.

Такое решение позволило одновременно повысить прочность и жёсткость подрамника, а также полностью исключить дребезжание и посторонние шумы при вибрации.

Напомним, Lada Largus выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российские условия. Завод постоянно работает над "русификацией" модели.

В 2016 году произошла замена Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л. с. С октября 2017 года АвтоВАЗ производит Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129 (106 л. с.). Вазовский бензиновый мотор вытеснил из гаммы агрегат Renault K4M.

До конца текущего года АвтоВАЗ должен представить обновлённый Lada Largus с Х-образным передком и абсолютно новым салоном.