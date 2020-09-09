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09.09.2020 09:03
Рубрика: Российский автопром

Электрический мотоцикл Lada: каким он может быть

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Максим Буров / www.behance.net Фото: Максим Буров / www.behance.net
Фото: Максим Буров / www.behance.net

У АвтоВАЗа имеются неплохие наработки по части электромобилей. В 2012 году компания даже произвела опытную партию электрических Lada Ellada на базе "Калины". Да, проект провалился из-за высокой цены. Но что если тольяттинцы попробуют сделать модный электрический мотоцикл - чем они хуже "Калашникова" или НАМИ?

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как мог бы выглядеть такой мотоцикл, мы можем представить благодаря московскому дизайнеру Максиму Бурову, который, кстати, не имеет к АвтоВАЗу никакого отношения.

В 3D-программе Максим спроектировал мощный электрический кафе-рейсер (правильнее даже сказать нарисовал - техническая часть здесь не проработана).

Облик байка мотоцикла выдержан в современном стиле: светодиодная хай-тек фара, задний фонарь в виде узкой полоски, элементы обвеса из карбона и алюминия.

Что здесь от автомобилей Lada? А вы посмотрите на бока мотоцикла: вот же фирменные "иксы", придуманные Стивом Маттином - как на передке у Vesta! По одной половинке с каждой стороны.

Еще раз повторим, что Максим Буров не является дизайнером АвтоВАЗа, в Тольятти о его проекте ничего не знают, строить мотоцикл пока никто не планирует.

Фото: Максим Буров / www.behance.net
Фото: Максим Буров / www.behance.net
#Lada