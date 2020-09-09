Genesis показал новую альтернативу BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class

Марка Genesis (премиум-суббренд Hyundai) распространила официальные фото обновлённого седана G70. Модель полностью сменила имидж, но сохранила прежнюю моторную гамму.

Genesis G70 привели в соответствие с новой дизайнерской концепцией бренда: большая сердцеобразная решётка радиатора, по бокам которой расположены двухполосные фары. Модель получила другие крылья с воздуховодами за колёсами, ранее в этом районе был хромированный бумеранг.

Задние крылья не тронули, но к перекройке "кормы" тоже подошли основательно: другими стали крышка багажника и бампер, на который переехало место, отведённое под крепление номерного знака; опять же фонари, вторящие фарам.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Судя по фото, салон удостоился наименьшего внимания: видимо, большинство клиентов всё устраивает. Из нового - мультимедийная система с широкоформатным дисплеем 10,25 дюйма, которая поддерживает OTA-обновление, а также слот для беспроводной зарядки смартфона с горизонтальной ориентацией.

В Южной Корее - первый рынок, на котором появится обновлённый Genesis G70, - седан будет предложен с теми же двигателями, что и раньше: бензиновые турбо объёмом 2.0 и 3.3 литра мощностью 252 и 370 л.с., а также турбированный дизель 2.2 литра с отдачей 202 л.с. Все без исключения агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом".

Больше подробностей обещают рассказать в следующем месяце, когда состоится старт продаж новинки.

Фото: Пресс-служба Genesis.