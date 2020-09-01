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01.09.2020 10:30
Рубрика: Легковые авто

Новый Genesis G70 останется со старыми моторами

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autospy.net Фото: www.autospy.net
Фото: www.autospy.net

Линейка двигателей корейского седана премиального класса Genesis G70 останется прежней.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Как пишет портал The Korean Car Blog, самая доступная модель бренда Genesis не получит новые моторы, которые доступны для старших моделей.

Прогнозировалось, что Genesis G70 нового поколения оснастят 2,5-литровым 4-цилиндровым турбомотором (304 л. с.) и 3,5-литровым V6 (380 л. с.).

В моторную гамму модели войдут турбированные бензиновые двигатели объёмом 2,0 и 3,3 литра, а также 2,2-литровый дизельный мотор.

Модель должна дебютировать до конца текущего года. Genesis G70 составит конкуренцию BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4. К слову, G70 получит не только свежий облик, но также и кузов универсал.

В России цены на актуальный Genesis G70 лежат в диапазоне от 2 249 000 до 3 029 000 рублей. Автомобиль предлагается с 2,0-литровым двигателем мощностью 197 и 247 л. с., который агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

#Genesis