Новый Genesis G70 останется со старыми моторами

Линейка двигателей корейского седана премиального класса Genesis G70 останется прежней.

Как пишет портал The Korean Car Blog, самая доступная модель бренда Genesis не получит новые моторы, которые доступны для старших моделей.

Прогнозировалось, что Genesis G70 нового поколения оснастят 2,5-литровым 4-цилиндровым турбомотором (304 л. с.) и 3,5-литровым V6 (380 л. с.).

В моторную гамму модели войдут турбированные бензиновые двигатели объёмом 2,0 и 3,3 литра, а также 2,2-литровый дизельный мотор.

Модель должна дебютировать до конца текущего года. Genesis G70 составит конкуренцию BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4. К слову, G70 получит не только свежий облик, но также и кузов универсал.

В России цены на актуальный Genesis G70 лежат в диапазоне от 2 249 000 до 3 029 000 рублей. Автомобиль предлагается с 2,0-литровым двигателем мощностью 197 и 247 л. с., который агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.