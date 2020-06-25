Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70

В Сети были опубликованы фото нового поколения среднеразмерного седана Genesis G70. И его дизайн разочаровывает ещё больше, чем отсутствие в линейке двигателей объёмом 2.5 и 3.5 литра.

Новая дизайнерская концепция бренда была положительно воспринята публикой как в случае с кроссовером GV80, так и в случае с флагманским седаном G80. С G70 получилось всё не так однозначно: седан получил менее крупную решётку радиатора с местом крепления номерного знака, под которой расположилась ещё одна её секция, и маленькие воздухозаборники.

Вкупе с двухполосными фарами всё это нагромождение элементов, формирующих характер передней части автомобиля, выглядит довольно странно. Хотя нельзя исключать, что всё это странно, потому что непривычно: вспомните огромные "ноздри" BMW…

Фото: www.autospy.net

Задние фонари вторят передней оптике, форма крышки багажника, вероятно, по замыслу авторов, должна приблизительно повторять форму решётки радиатора. Также можно отметить спойлер типа утиный хвост и большие овалы патрубков выхлопной системы.

В моторную гамму, по информации The KCB, войдут турбированные бензиновые моторы объёмом 2.0 и 3.3 литра, а также дизельная "четвёрка" 2.2 литра. То есть моторов нового поколения на новом G70 ждать не стоит.

Когда состоится премьера нового поколения конкурента BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4, пока неизвестно.

В настоящее время купить Genesis G70 актуальной генерации можно начиная от 2 249 000 рублей. На эту осень в Россию запланировано прибытие новых Genesis.