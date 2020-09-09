Гомельский молодежный театр открывает сезон

Гомельский городской молодежный театр откроет новый сезон 11 сентября премьерой "Дядя Ваня". Это трагикомические сцены из деревенской жизни по пьесе Антона Чехова. Поставил спектакль режиссер Виталь Кравченко, в этом спектакле он продолжает разговор на тему выбора и ответственности, начатый в предыдущих работах: "Метод" Жорди Гальсерана, "Королева красоты" Мартина Макдонаха, "Урод" Мариуса фон Майенбурга.

Театр также планирует гастроли и участие в театральных фестивалях.

Кстати, на днях подведены итоги VII Международного театрального фестиваля "Смоленский ковчег", проходившем онлайн в России, на котором гомельский спектакль "Урод" стал лауреатом в номинации "Лучший театральный проект по социальной проблеме", а Галина Анчишкина - лауреатом в номинации "За исполнительское мастерство" за роль Шефлера". Другими лауреатами фестиваля стали Белорусский государственный академический музыкальный театр в номинации "Браво! Браво! Браво!" и Пинский драматический театр за спектакль "Вий" по Николаю Гоголю.

К сожалению, на смотр не смогли приехать артисты из Польши и Израиля. Однако, отсутствие зарубежных коллективов на программе фестиваля не отразилось. Впервые за историю "Смоленского ковчега" на его борт взошел театр из Казахстана.

Жюри "Смоленского ковчега" возглавил ученик Юрия Лотмана, член Международной ассоциации театральных критиков ФИПРЕССИ и Королевского шекспировского общества Борис Тух из Эстонии.