Мадуро озвучил сроки поставок в Венесуэлу российской вакцины от COVID-19

В сентябре в Венесуэлу поступит первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьей фазы клинических испытаний. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

По его словам, в октябре будет доставлена еще одна партия вакцины. "Я предложу сделать прививку российской вакциной всем 14 тысячам кандидатов, зарегистрировавшимся для участия в выборах", - цитирует ТАСС Мадуро. Венесуэльский лидер убежден, что вакцинация позволит претендентам на места в Национальной ассамблее безопасно проводить предвыборные мероприятия.

Напомним, в августе Венесуэла выразила желание принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Российской вакциной уже заинтересовались многие страны.