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Рубрика: В мире

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Венесуэла сообщила о своем желании принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку. Венесуэла и Россия также обсудили возможность совместного производства вакцины, пишет ТАСС.

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
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Ранее стало известно, что Мексика получит две тысячи доз препарата "Спутник V", чтобы провести клинические испытания на добровольцах. Президент латиноамериканской страны Андрес Лопес Обрадор готов первым привиться от SARS-CoV-2.

Заявки на приобретение российской вакцины, зарегистрированной 11 августа, поступили от 20 стран. В Бразилии производство "Спутника V" может начаться уже в ноябре.

В мире Южная Америка Венесуэла Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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