Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Венесуэла сообщила о своем желании принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку. Венесуэла и Россия также обсудили возможность совместного производства вакцины, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Мексика получит две тысячи доз препарата "Спутник V", чтобы провести клинические испытания на добровольцах. Президент латиноамериканской страны Андрес Лопес Обрадор готов первым привиться от SARS-CoV-2.

Заявки на приобретение российской вакцины, зарегистрированной 11 августа, поступили от 20 стран. В Бразилии производство "Спутника V" может начаться уже в ноябре.