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Рубрика: В мире

РФ отправит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от COVID-19 для испытаний

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что страна получит две тысячи доз российской вакцины от коронавируса. По словам дипломата, как только препарат "Спутник V" поступит - начнутся его клинические испытания. Ранее президент латиноамериканской страны Андрес Лопес Обрадор заявил, что готов первым привиться от SARS-CoV-2.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
Начинаются международные исследования российской вакцины против COVID-19

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Для ее создания использовали платформу, на которой была создана и успешно применяется вакцина от лихорадки Эбола. Препарат "Спутник V" прошел клинические испытания в июне-июле.

Заявки на приобретение вакцины поступили от 20 стран. В Бразилии производство "Спутника V" может начаться уже в ноябре."Мы не сомневаемся в безопасности вакцины и ее эффективности", - сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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