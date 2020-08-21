РФ отправит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от COVID-19 для испытаний

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что страна получит две тысячи доз российской вакцины от коронавируса. По словам дипломата, как только препарат "Спутник V" поступит - начнутся его клинические испытания. Ранее президент латиноамериканской страны Андрес Лопес Обрадор заявил, что готов первым привиться от SARS-CoV-2.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Для ее создания использовали платформу, на которой была создана и успешно применяется вакцина от лихорадки Эбола. Препарат "Спутник V" прошел клинические испытания в июне-июле.

Заявки на приобретение вакцины поступили от 20 стран. В Бразилии производство "Спутника V" может начаться уже в ноябре."Мы не сомневаемся в безопасности вакцины и ее эффективности", - сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.