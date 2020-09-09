Месси провел первую тренировку в общей группе "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в среду провел первую тренировку в общей группе клуба.

📍 Ciudad Deportiva, Campo 2

💪 Primera sesión del día

✅ Messi, Coutinho, Sergio, F. De Jong y Ansu Fati se incorporan al grupo

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/GdjrpeCgVS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2020

Об этом каталонцы сообщили в Twitter, где размещены фотографии с утреннего занятия "Барселоны", которая продолжает подготовку к старту в чемпионате Испании. Отмечается, что ранее Месси занимался индивидуально и лишь сегодня вернулся в общую группу.

Старт нового сезона чемпионата Испании намечен на 11 сентября. Однако "Барселона" дебютную встречу с "Атлетиком" проведет только 20 сентября.

Нынешним летом Месси пытался уйти из клуба, однако руководство "Барселоны" отказалось отпускать игрока бесплатно, хотя ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу говорил о том, что аргентинец может уйти в любой момент. В итоге Месси пришлось остаться в "Барселоне", контракт с которой истекает только летом 2021 года.