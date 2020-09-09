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Рубрика: Власть

Песков: Прямой линии с Владимиром Путиным в этом году не будет

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии 20 июня 2019 г. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии 20 июня 2019 г. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии 20 июня 2019 г. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в традиционном формате в 2020 году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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По его словам, на фоне сложившихся в этом году обстоятельств президент проводит прямую линию уже несколько месяцев. Поэтому организовывать ее в традиционном формате было бы излишним, пишет ТАСС.

Однако, отметил Песков, элементы прямой линии могут быть включены в большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет в декабре. Это позволит президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов страны.

Напомним, последняя прямая линия Владимира Путина состоялась 20 июня 2019 года, она стала 17-й по счету. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос, а позже был утвержден перечень поручений. Глава государства поручил разобраться с непредоставлением льготной ипотеки и невыплатами зарплат, увеличить пособие по уходу за ребенком, усовершенствовать контроль за делами за наркотики, поддержать региональные бренды.

Власть Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2020

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