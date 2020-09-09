В Крыму достроят 20 "замороженных" детских садов

Более 20 дошкольных учреждений, которые начали возводиться на территории Республики Крым, но были "заморожены" по разным причинам в течение нескольких последних лет, достроят до конца 2022 года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

С недобросовестными подрядчиками этих объектов, которые прекратили строительно-монтажные работы, были расторгнуты контракты. Но некоторые даже не вернули аванс, из-за чего с ними сейчас идут судебные разбирательства.

- Для выполнения работ на этих объектах в Республике Крым до подрядчиков повторно доведены средства вместо тех, что были украдены недобросовестными строителями, - уточнил Храмов. - Уже определены проектировщики, выполняется обследование этих детских садов, а также проводится корректировка проектной документации. Во втором полугодии 2021 года строительство более 20 дошкольных учреждений будет возобновлено. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2022 году.

В 2020 году на территории республики введут в эксплуатацию девять детских садов на 2090 малышей, из которых пять строят в рамках нацпроекта "Демография", четыре - по федеральной целевой программе развития РК и Севастополя.

- Строительство этих детсадов в рамках нацпроекта было начато в 2019 году, - напомнил министр. - Сейчас график работ выполняется, и строительная готовность объектов - более 60 процентов: выполнены монолитные каркасные работы, смонтированы внутренние перегородки, кровля, внутренние сети инженерного обеспечения. Строители приступили к внутренним отделочным и фасадным работам, а также к благоустройству территории.

Всего в текущем году в рамках ФЦП в республике строится 51 детсад, в рамках нацпроекта - шесть.

Недавно глава РК Сергей Аксенов рассказал, что до конца 2022 года в РК реконструируют, капитально отремонтируют или построят 145 детских садов для 24 тысяч детей. Еще 2,8 тысячи мест создадут в частных учреждениях. Аксенов считает, что это позволит забыть об очереди в детсады к 1 января 2023 года. Но ранее власти обещали решить эту проблему к 2020-му, а потом к 2022 году. Только в Симферополе в очереди в дошкольные учреждения стоят 28 тысяч детей с рождения до семи лет. Но власти крымской столицы несколько лет практически не занимались проблемой, ссылаясь на отсутствие свободной земли для новых детсадов. Поэтому вводимые в эксплуатацию дошкольные учреждения сейчас лишь частично сокращают очередь.