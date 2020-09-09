В Новороссийске торжественно открыли мемориальный комплекс "Аллея Победы" - на черном камне отображен поименный список погибших в Великой Отечественной войне советских солдат. Благодаря акции Краснодарского филиала "Российской газеты" и Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (ГМУ) под названием "Героический десант" удалось не только отыскать родственников фронтовиков, но и восстановить их подвиги.

Сегодня они приехали сюда из разных уголков страны, чтобы наконец-то поклониться своим близким.

Вдоль вымощенной дорожки установлены мраморные плиты с выгравированными 2600 фамилиями воинов, найденных в ходе кропотливой работы сотрудниками Новороссийского исторического музея-заповедника. Но так как списки постоянно уточняются и дополняются, то четыре плиты оставили нетронутыми. Все они развернуты надписями друг к другу, чтобы гости могли отыскать имя родного человека. Новый комплекс архитектурно включен в ансамбль "Малая Земля", став его продолжением. Сойдя вниз по аллее, сразу оказываешься в историческом месте - на полоске приморского плацдарма, куда в ночь четвертого февраля 1943 года высадился отряд Цезаря Куникова. Только за первые сутки он отбил 18 ожесточенных атак врага. Героическая оборона продолжалась 225 дней и завершилась полным освобождением Новороссийска в сентябре.

- Сейчас курсанты готовят материалы для Книги Памяти, куда внесут имена десантников. Но тут важна не просто сухая черточка между датами рождения и смерти, а живая биография, - говорит проректор новороссийского ГМУ по воспитательной работе Сергей Панченко. - Откликнулись 160 человек, готовых рассказать о судьбах родных фронтовиков - у кого-то сохранились личные вещи, дневники, фотокарточки. А ведь кто-то совсем ничего не помнит. И очень хочется, чтобы эту акцию поддержали все молодежные организации в стране (это же не только наш проект), начали искать воспоминания о тех, кто лежит в братских могилах. Ведь почему пел Владимир Высоцкий, что на "братских могилах не ставят крестов"? Потому что здесь нет персоналий, все жизни слились воедино...

За несколько месяцев после первых публикаций ("Бой на Солнечном кладбище" - "РГ-Неделя" от 18.03.2020, "Выживший в аду" - "РГ-Неделя" от 06.05.2020) в редакцию и госуниверситет посыпались звонки из далеких регионов: люди рассказывали, что до последнего времени не знали о судьбе своих близких. В одном случае машинистка допустила ошибку в написании фамилии солдата, в другом - сыграло роль наслоение неточностей в документах. Буквально накануне Девятого мая с нами связалась Наталья Маркина из Москвы. Долгие годы ее дядя, Владимир Иванович Емельяненко, числился как "пропавший без вести". И только оцифрованные архивы поставили точку в поисках: краснофлотец погиб 10 февраля 1943 года в районе поселка Станичка. И сегодня вместе с мамой Ниной Ивановной Пашковой и сыном Андреем она приехала в Новороссийск.

На мраморных плитах "Аллеи Победы" выгравированы 2600 фамилий воинов, установленных поисковиками

- Володя родился в Армавире, но затем семья переехала в Дагестан, - рассказывает Наталья. - После школы он окончил ремесленное училище в Каспийске, поступил на завод. А в сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван на флот. Спустя несколько месяцев родителей вызвали в районный военкомат и сообщили, что Володя пропал без вести. После войны моя мама, его младшая сестра, пыталась разузнать хоть что-нибудь, писала в разные инстанции, ездила в Каспийск, помещала объявление в газете с его фотографией - вдруг кто-нибудь из однополчан откликнется. Все было тщетно. И вот спустя 77 лет узнаем, что он захоронен здесь. Для нас это большое событие - несмотря на то, что он рано погиб, в семье его не забывали и в доме всегда стояла его фотография.

Владимир Емельяненко проходил службу в 255-й бригаде морской пехоты (322-й батальон), которая в ночь на шестое февраля 1943 года высадилась на берегу у поселка Станичка. Семья бережно сохранила от него две весточки с фронта.

"Здравствуйте, мама, папа и Нина, - пишет Володя в своем последнем письме от 31 декабря 1942 года. - Я жив, здоров, того и вам желаю. Здоровье у меня ничего, уже три месяца как выехал из дому и ни разу еще не болел: или потому, что другой климат, или потому, что приходится быть на свежем воздухе и кормят неплохо. ...Хлеба - 800 грамм, сахару - 50, через день компот, на обед и первое, и второе, а также мясное".

У жительницы Астрахани Эльвиры Коноваловой здесь захоронен отец - Вячеслав Андреевич Кошельков. Ей было всего три года, когда папу забрали на передовую, поэтому в памяти ничего не отложилось, кроме рассказов матери и старших родственников.

- Место гибели отца разыскал племянник - с ним связались астраханские поисковики, получившие информацию от своих коллег в Новороссийске, - говорит 82-летняя женщина. - Все произошло десять дней назад: он приходит и говорит, что из-за работы вырваться не сможет, а одна ведь я не смогу поехать. В ответ я твердо парировала: "Поеду!"

Вячеслав Кошельков командовал 110-м саперным взводом отдельного батальона 74-й стрелковой дивизии, когда удостоился медали "За отвагу". "На хуторе Новоэкономическом (Донецкая область), получив задание взорвать плотину, товарищ Кошельков, невзирая на присутствие противника в населенном пункте, с 13 бойцами подкрался к плотине, заложил заряды и взорвал ее, вследствие этого вода затопила удобную для наступления врага дорогу", - говорится в наградном листе, подписанном в феврале 1941 года. А в боях под селом Черненко младший лейтенант стойко, без потерь удерживал взятый рубеж, отбивая атаки немцев, позже сумел вывести своих товарищей из окружения. Смертельная пуля настигла его в Новороссийске 28 февраля 1943 года.

Конечно, главной цели (на братскую могилу теперь несут цветы не только курсанты и преподаватели, но и прямые потомки защитников Новороссийска) участники совместной акции добились. Однако это всего лишь начало. В ближайшее время руководство вуза планирует рядом с захоронением разбить тенистый сквер - каждая семья героя посадит здесь свое дерево. А "Российская газета" продолжит рассказывать о новых участниках акции "Героический десант". Итогом встреч с родными фронтовиков станет фотовыставка на территории университета.

Храбрый Цион

Семья Мотаевых из Кабардино-Балкарии очень гордится своим ветераном - морским пехотинцем Ционом Дуршиловичем Мотаевым. Он прошел всю войну, несколько раз был ранен, вернулся в родной Нальчик и много лет трудился закройщиком на обувной фабрике, воспитав четверых детей.

- Прочел в "Российской газете" об этой акции и захотелось поделиться историей моего отца, ведь он был единственным ребенком в семье, и, уйдя на передовую в 18 лет, ему посчастливилось вернуться. Военный же путь его тесно связан с обороной Малой Земли, - рассказывает сын Дмитрий Ционович.

Юный Цион был призван на войну в июне 1942 года и вскоре попал рядовым в 83-ю бригаду морской пехоты. О храбрости участника боев за Новороссийск лучше всего свидетельствуют строчки его наградного документа о представлении к ордену Славы III степени: "6 февраля 1943 года был высажен на Мысхако. Находясь в подразделении автоматчиков, участвовал в блокировке дзотов противника, где уничтожил лично свыше 30 немцев".

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Если вы знаете о воевавшем на Малой Земле своем отце, деде или близком родственнике, просьба связаться с Центром патриотического воспитания ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске по тел. 8 (8617) 76-78-84. Также можно обратиться в Краснодарский филиал "Российской газеты", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 324а, 5-й этаж. Тел. 8 (861) 259-21-11.