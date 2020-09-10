Глава Volkswagen: у Tesla классные машины, но сделок с Маском не будет

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс регулярно признаётся в любви к продукции компании Tesla в своём профиле в Linkedln.

В частности, Дисс говорит, что Tesla - ориентир для многих компаний, которые вступают в эру электрической мобильности. Но эта симпатия не приведёт ни к какой сделке.

Недавно Дисс и Маск встретились в Брауншвейге, где последний прокатился на Volkswagen I.D.3 - первом электрокаре Volkswagen, созданным на модульной электрической платформе MEB. Он остался впечатлён, правда, не совсем понятно, искренне или же это пример хороших манер и цеховой солидарности. Разумеется, этот эпизод дал команду работать фантазии на полную: например, кто-то предположил, что Tesla и Volkswagen могут объединиться в альянс по созданию электрокаров, ну или хотя бы обмениваться опытом и технологиями.

Герберт Дисс слухи эти прекратил своим заявлением: "Вношу ясность: мы встретились, проехались на I.D.3 и немного поговорили, никаких сделок или партнёрства не планируется", - цитирует главу немецкого концерна издание Auto Week.