Илон Маск прокатился на электрокаре Volkswagen и рассказал, что думает

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC — Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020

В Германии Илон Маск строит очередную "Гигафабрику", поэтому часто наведывается в эту страну. Во время своего последнего визита глава компании Tesla прокатился на электрокаре Volkswagen I.D.3, познакомился с готовящимся к запуску в серию батарейным кроссовером I.D.4. Об этом глава Volkswagen Герберт.

Встреча Дисса и Маска прошла в аэропорте города Брауншвейг (Брансуик). Маск по достоинству оценил ускорение и технологическую оснащённость немецкого хэтчбека. Тест-драйв кроссовера по каким-то причинам не состоялся.

Ранее Дисс неоднократно признавал заслуги и талант Илона Маска. В одном из последних постов на Linkedln глава Volkswagen заявил, что новый завод Tesla станет для Германии "ориентиром автомобильных технологий будущего", а "электрокары Tesla оживят конкуренцию в стране и ускорят трансформацию отрасли".

Ранее председатель промышленного совета Volkswagen Бернд Остерлох заявил, что компания обгонит Tesla к 2023 году.

Продажи Volkswagen I.D.3 уже стартовали, цена на электрохэтч составляет 35 575 евро. Модель оснащается 204-сильным электродвигателем, в зависимости от комплектации ёмкость тяговой батареи составляет 58 или 77 кВт∙ч, что позволяет проезжать 420 и 550 км соответственно. Позднее в линейке появятся версии с мотором на 150 сил и аккумулятором 45 кВт∙ч.

Volkswagen I.D.4 готовится к премьере, которая должна состояться в сентябре.