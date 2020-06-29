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29.06.2020 15:04
Рубрика: Легковые авто

Один из самых старых заводов Volkswagen перешел на выпуск электрокаров

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Завод Volkswagen, расположенный в городе Цвиккау, теперь выпускает автомобили только на электрической тяге. Недавно предприятие собрало последнее транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает издание Mitteldeutscher Rundfunk, на первых порах завод будет производить исключительно Volkswagen ID.3. В будущем планируется освоить сборку других электрических моделей Volkswagen, а также электрокаров марки Audi, Skoda и Seat.

Фото: www.bestcarweb.jp
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Volkswagen I.D.3 дебютировал осенью 2019 года. Электрический хэтчбек построен на модульной платформе MEB. Модель оснащается электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. В зависимости от ёмкости батареи запас хода у электромобиля варьируется и составляет 330, 420 и 550 километров соответственно.

Ранее Volkswagen I.D.3 был замечен в аэропорту Шереметьево. Предположительно, экземпляр доставлен в Россию для прохождения климатических и сертификационных испытаний.

Автомобильное предприятие в Цвиккау было основано в далёком 1900 году. Легендарный автозавод собирал машины под маркой Volkswagen, Audi, Horch, DKW, IFA, Trabant. За эти годы с конвейера сошло около 9,5 млн бензиновых автомобилей разных брендов, из них более 6 млн автомобилей Volkswagen.

#Volkswagen