Один из самых старых заводов Volkswagen перешел на выпуск электрокаров

Завод Volkswagen, расположенный в городе Цвиккау, теперь выпускает автомобили только на электрической тяге. Недавно предприятие собрало последнее транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает издание Mitteldeutscher Rundfunk, на первых порах завод будет производить исключительно Volkswagen ID.3. В будущем планируется освоить сборку других электрических моделей Volkswagen, а также электрокаров марки Audi, Skoda и Seat.

Volkswagen I.D.3 дебютировал осенью 2019 года. Электрический хэтчбек построен на модульной платформе MEB. Модель оснащается электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. В зависимости от ёмкости батареи запас хода у электромобиля варьируется и составляет 330, 420 и 550 километров соответственно.

Ранее Volkswagen I.D.3 был замечен в аэропорту Шереметьево. Предположительно, экземпляр доставлен в Россию для прохождения климатических и сертификационных испытаний.

Автомобильное предприятие в Цвиккау было основано в далёком 1900 году. Легендарный автозавод собирал машины под маркой Volkswagen, Audi, Horch, DKW, IFA, Trabant. За эти годы с конвейера сошло около 9,5 млн бензиновых автомобилей разных брендов, из них более 6 млн автомобилей Volkswagen.