Kia запускает производство Seltos и K5 на частном заводе в Узбекистане

Компания Kia сообщила, что в ноябре 2020 года выпуск седана Kia K5 и кроссовера Seltos стартует на заводе ADM-Jizzakh в Узбекистане.

На предприятии, кроме автомобилей марки Kia, будут выпускаться модели других марок, дистрибуцией которых занимается компания Roodell.

"Однако модели Kia будут играть в его (завода - прим.) производственной программе важнейшую роль", - прокомментировали в российском представительстве корейской марки.

На первых порах мощности частного предприятия позволят выпускать 25 000 автомобилей в год, по мере ввода в эксплуатацию новых линий с цехами сварки и окраски, максимальный объём достигнет ста тысяч единиц продукции.

Автомобили Kia, выпущенные на заводе в СЭЗ "Джизак", ориентированы на рынок стран СНГ, а потребности российского рынка, как сообщили "РГ" в представительстве марки, обеспечиваются "Автотором" и заводом в Сестрорецке.

Продажи Kia Seltos стартовали в России весной, в настоящее время цена на кроссовер начинается от 1 139 900 рублей. Преемник Kia Optima - фастбек K5 - добрался до отечественного рынка в начале сентября.