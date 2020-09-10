Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.09.2020 16:44
Рубрика: Легковые авто

Kia запускает производство Seltos и K5 на частном заводе в Узбекистане

Текст: Константин Руссов

Компания Kia сообщила, что в ноябре 2020 года выпуск седана Kia K5 и кроссовера Seltos стартует на заводе ADM-Jizzakh в Узбекистане.

Фото: Пресс-служба Kia
Сможет ли новый Kia K5 потеснить позиции Toyota Camry

На предприятии, кроме автомобилей марки Kia, будут выпускаться модели других марок, дистрибуцией которых занимается компания Roodell.

"Однако модели Kia будут играть в его (завода - прим.) производственной программе важнейшую роль", - прокомментировали в российском представительстве корейской марки.

На первых порах мощности частного предприятия позволят выпускать 25 000 автомобилей в год, по мере ввода в эксплуатацию новых линий с цехами сварки и окраски, максимальный объём достигнет ста тысяч единиц продукции.

Автомобили Kia, выпущенные на заводе в СЭЗ "Джизак", ориентированы на рынок стран СНГ, а потребности российского рынка, как сообщили "РГ" в представительстве марки, обеспечиваются "Автотором" и заводом в Сестрорецке.

Продажи Kia Seltos стартовали в России весной, в настоящее время цена на кроссовер начинается от 1 139 900 рублей. Преемник Kia Optima - фастбек K5 - добрался до отечественного рынка в начале сентября.

#Kia