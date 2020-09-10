Обновленный Toyota Land Cruiser Prado: известны цены для России

В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado: в этом документе указан дизель с увеличенной мощностью. Приём заказов стартовал, цены известны.

Рядная дизельная "четвёрка" объёмом 2.8 литра на дореформенной версии внедорожника выдавала 177 л.с. Модернизированный двигатель уже прописался под капотом новых Hilux и Fortuner, он имеет отдачу 199,86 л.с. и агрегатируется с 6-диапазонным "автоматом". На зарубежных моделях дизельный мотор развивает 204 л.с. Крутящий момент одинаковый - 500 Нм.

Toyota представила обновлённый Land Cruiser Prado в начале сентября 2020 года. Внедорожник, комплектуемый 204-сильным дизелем, обзавёлся системой "старт-стоп". Модель не претерпела изменений во внешности, но получила опциональный пакет Black Pack и новую мультимедиа.

Интересно, что для российской версии Black Pack - стандартное решение начиная с комплектации "Элеганс". В него входят комплект затемнённых элементов экстерьера (корпуса головной оптики, решётка радиатора и так далее).

Цены на обновлённый Land Cruiser Prado уже опубликованы. Купить внедорожник в базовой комплектации с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. и 5-ступенчатой МКП можно за 2 656 000 рублей, версия с 249-сильным 4-литровым V6 обойдётся в 3 867 000 рублей, с 200-сильным дизелем - 2 887 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.