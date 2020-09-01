Toyota обновила Land Cruiser Prado: новый дизель и Black Pack

Череда обновлений внедорожных моделей Toyota продолжается: завершает её Land Cruiser Prado. Автомобиль получил модернизированный дизельный двигатель и пакет аксессуаров для тюнинга внешности и салона Black Pack.

Land Cruiser Prado вслед за пикапом Toyota Hilux и внедорожником Fortuner 2021 модельного года получил 204-сильный дизель объёмом 2,8 литра с крутящим моментом 500 Нм. Ранее характеристики мотора были на 24 л.с. и 50 Нм скромнее. Двигатель агрегатируется 6-диапазонной автоматической трансмиссией и оснащён системой "старт-стоп", позволившей, по заявлению компании, снизить расход топлива на 0,7 литра - до 7 литров на 100 км пробега.

Динамика внедорожника улучшилась: с места до "сотни" обновлённый Land Cruiser Prado разгоняется за 9,9 секунды - на 2,8 секунды быстрее, чем предшественник, максимальная скорость не изменилась - 175 км/ч.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Land Cruiser Prado также получил новый информационно-развлекательный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения, в который в том числе входят адаптивный круиз-контроль и ассистент предупреждения о столкновении с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и других участников движения в ночное время.

Для внедорожника нового модельного года подготовили пакет Black Pack: впервые для Land Cruiser Prado предложены решётка радиатора, окантовка оконной линии и горизонтальной плашки на крышке багажника в чёрном хроме. Также Prado Black Pack имеет тонированные переднюю оптику и фонари, чёрные корпуса зеркал заднего вида; в салоне чёрным пластиком отделаны центральная консоль и тоннель пола.

В России дореформенный Toyota Land Cruiser Prado представлен с бензиновыми двигателями мощностью 163 и 249 л.с. и 177-сильным дизелем. Цена на внедорожник - от 2 656 000 рублей.

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