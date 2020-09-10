Песков: РФ уважает решение Сербии приостановить учения со всеми странами

Россия с уважением относится к решению Сербии приостановить на полгода любые совместные военные учения с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что эта тема "не обсуждалась, но затрагивалась" в четверг в ходе телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Александара Вучича.

"Здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, это не связано с Россией или еще какими-то отдельными странами", - сообщил Песков.