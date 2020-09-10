Повар АвтоВАЗа рассказал, как правильно готовить жареное мясо с корочкой

АвтоВАЗ - это не только тысячи машин, которые компания выпускает каждый день. АвтоВАЗ - это еще и люди.

Российская компания активно развивает свой проект "На заводе" в Youtube. Мы уже писали о самых интересных сюжетах, которые попадают в подборку этого канала. Но на этот АвтоВАЗ решил дать слово повару. Геннадий Корниенко, который кормит рабочих завода, поделился советами по правильному приготовлению блюд и лайфхаками с кухни.

Например, он рассказал, как правильно готовить жареное мясо с корочкой. А до этого шеф-повар поведал, как собрать лишний жир с бульона, давить лимон и приготовить яйцо пашот. В общем - посмотреть есть что.