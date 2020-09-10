Найден второй заключенный, сбежавший из колонии в Забайкалье

Сотрудники УФСИН Забайкальского края нашли второго осужденного, который ранее сбежал из колонии-поселения в поселке Оловянная. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Вадим Пулым, его обнаружили в Железнодорожном районе Читы.

Ранее в районе поселка Рудник Кадала нашелся другой беглец. Он пешком шел по трассе Чита - Иркутск.

Отсутствие осужденных обнаружили накануне утром во время утреннего подъема. Пропали 33-летний мужчина, приговоренный к 16,5 годам за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж, и 50-летний гражданин, осужденный на пять лет за ДТП со смертельным исходом.

После побега сроки заключения заключенных будут увеличены.