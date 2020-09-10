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10.09.2020 11:13
Рубрика: Экономика

В Челябинск для испытаний прибыл новый тверской трамвай "Богатырь М"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ПК "Транспортные системы" Фото: Пресс-служба ПК "Транспортные системы"
Фото: Пресс-служба ПК "Транспортные системы"

В Челябинск для обкатки на улицах города прибыл новый двухсекционный трамвайный вагон модели 71-923М или как его окрестили на тверском предприятии-изготовителе - "Богатырь М". Испытания пройдут в течение одного месяца, сообщили в четверг в мэрии Челябинска.

Фото: maz.by
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- Двухсекционный трамвайный вагон 71-923М разработан с учётом требований эксплуатации в современных городах на маршрутах со средним пассажиропотоком, - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. - Это двухсекционный трамвай, имеющий четыре двери, широкие накопительные площадки, откидную аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью.

В описании нового вагона на сайте изготовителя так же сказано, что на трамвае этой модели предусмотрены раздельный климат-контроль пассажирского салона и кабины водителя, наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной обстановки, система активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном, счетчик пассажиропотока и запас автономного хода не менее 1,5 километра.

Стоит отметить, что предприятие, приславшее в Челябинск новый вагон, было образовано одним из учредителей Торгового дома УКВЗ, вышедшим в 2013 году из его состава. По данным из открытых источников, он организовал новую производственную компанию на базе тверского вагоностроительного завода, пригласил главного конструктора УКВЗ и выкупил конструкторскую документацию на тележку низкопольного трамвая, над которой в Усть-Катаве с перерывами работали с 2000 по 2013 год.

В 2017 году на тверском предприятии был выпущен низкопольный трамвай 71-923, а в 2019 - "Богатырь М", который, как сообщают на его сайте, является модернизированной версией своего предшественника, объединившей в себе все лучшее, что было наработано компанией за последние годы.

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Длина нового трамвая - 19,4 метра, ширина - 2,5 метра. В вагоне 45-49 сидячих мест, а общая вместимость превышает 190 пассажиров. В прошлом году его уже обкатали в Санкт-Петербурге.

Рассматривается ли возможность покупки нового трамвая по результатам испытания в Челябинске, в мэрии сообщить затруднились. С этого года вопросы жизнедеятельности общественного транспорта в Челябинске решением губернатора были переданы в миндортранс региона, куда "РГ" и обратилась с вопросами о перспективах обновления подвижного состава челябинского горэлектротранспорта.

Стоит отметить, что за последнее время в Челябинске уже прошли испытания новых трамваев производства УКВЗ и Уралтрансмаша. Однако радость горожан была недолгой. После обкатки новые низкопольные вагоны вернулись на предприятия-изготовители.

Свою позицию в миндортрансе региона пообещали озвучить в самое ближайшее время.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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