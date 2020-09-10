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10.09.2020 09:16
Рубрика: Происшествия

В Сургуте завели дело по факту гибели людей в аварии с катером и баржей

Текст: Екатерина Призова

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту столкновения на реке Черной в районе Сургута катера со стоящей баржей. В результате аварии погибли и пострадали люди.

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Дело расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта".

ЧП произошло вечером 9 сентября. В результате столкновения маломерного судна, на борту которого, по данным правоохранительных органов, находилось восемь человек, и грузового судна четверо погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несовершеннолетний. На барже обошлось без жертв.

Следователи осмотрели место происшествия. Будут опрошены очевидцы. Устанавливается владелец катера, у него проверят наличие лицензии на право перевозки пассажиров и документов, подтверждающих исправность судна, уточнили в пресс-службе следственного ведомства.

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