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10.09.2020 12:05
Рубрика: Экономика

Росприроднадзор подал иск к компании "Норникеля" на 147,8 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости

Росприроднадзор подал иск о возмещении вреда окружающей среде к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель"). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Росприроднадзор нашел в компаниях "Норникеля" 139 эконарушений

"Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", в ходе последней внеплановой проверки Норильско-Таймырской энергетической компании Росприроднадзор выявил 139 нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Авария с одним из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая 2020 года. Предположительно из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. Ситуация потребовала введения режима ЧС, очистные работы на объекте продолжаются до сих пор. Росприроднадзор направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда.

Экономика Бизнес Правительство Минприроды Росприроднадзор Разлив нефтепродуктов в Норильске

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