Росприроднадзор нашел в компаниях "Норникеля" 139 эконарушений

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования <...> провела внеплановую выездную проверку в отношении АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", осуществляющего деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (г. Норильск, Красноярский край). <...> В ходе проверки выявлено 139 нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды", - приводятся в сообщении выдержки из документа надзорного ведомства.

Там отмечается, что за время эксплуатации на ряде объектов не проводились не только поддерживающие работы, но и не осуществлялся капитальный ремонт. Подчеркивается, что основное оборудование: очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты - устарели и "находятся в физически изношенном состоянии".

Кроме того, как показала проверка Росприроднадзора, на объектах отсутствуют системы контроля утечек нефтепродуктов, обеспечивающие их раннее обнаружение, локализацию и ликвидацию последствий.

В документе сказано, что за нарушения природоохранного законодательства будут составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического лица - АО "НТЭК", а также в отношении 7 должностных лиц АО "НТЭК", допустивших нарушения обязательных требований.

Как сообщалось ранее, авария с одним из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. Ситуация потребовала введения режима ЧС, очистные работы на объекте продолжаются до сих пор. Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный окружающей среде, в 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда.