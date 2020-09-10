Россияне выбрали лучшие автомобили 2020 года в разных классах

В Москве состоялась XX юбилейная церемония "Автомобиль года 2020", в ходе которой были объявлены лучшие машины, выбранные по результатам народного голосования. В нем в этом году приняли участие более 1,5 млн россиян. Отечественные марки забрали премию в таких номинациях как "Фургоны" ("ГАЗель NEXT") и в "Малом классе" (Lada Vesta).

Так, в номинациях "Новинка 2019 года" и "Новинка 2020 года" победителями названы Audi Q8 и Volkswagen Arteon, соответственно. В номинации "Любимая марка в массовом сегменте" победу одержал Volkswagen, "Любимая марка в премиальном сегменте" - Mercedes-Benz. "Прорывом года 2020" автолюбители выбрали CheryExeed.

В номинации "Городские автомобили" победителем объявлен Kia Picanto. В номинации "Малый класс" российские автомобилисты второй год подряд выбирают отечественную Lada Vesta, которая в этот раз обошла таких претендентов, как Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

В номинации "Малый средний класс" премию "Автомобиль года 2020" получил Kia Ceed, в "Среднем классе" - Skoda Octavia. В категории "Бизнес-класс" первая премия досталась Toyota Camry, для марки это уже шестая награда от "Автомобиля года". В номинации "Представительский класс" победил BMW 7 серии, в категории "Премиум", как и год назад, выиграл Mercedes-Benz Maybach S-Класс.

В номинациях внедорожников, по традиции разделенной организаторами на четыре части - "Компактные", "Легкие", "Средние" и "Тяжелые", победили соответственно Kia Seltos, Renault Arkana, Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLS. Стоит отметить, что Volkswagen Touareg, по результатам голосования, стал победителем в своем классе внедорожников второй год подряд.

Лучшим в номинации "Пикапы" в 2020 году назван Mitsubishi L200 нового поколения. Среди универсалов повышенной проходимости - Subaru Outback.

В номинации "Грантуреры" из трех номинантов российские автолюбители отметили Kia Stinger, в номинации "Кабриолеты и Родстеры" - Porsche 718 Boxter, в "Кабриолеты и Родстеры "премиум" - Lamborghini Aventador Roadster.

В номинации "Компактвэны" выиграл Volkswagen Caddy, в "минивэнах" - Volkswagen T6.1, в "Минифургонах" - Renault Dokker Van, в "Легких фургонах" - Volkswagen Transporter. В номинации "Фургоны" выиграла группа ГАЗ с автомобилем "ГАЗель NEXT".

Лучшим китайским автомобилем на рынке РФ признан Haval F7X, автомобилем-купе - Chevrolet Camaro, а купе "премиум" - BMW 8 серии Coupe. В номинации "Гибриды и электрокары" победил кроссовер Volvo XC90. Лучшим автомобилем для такси признан лифтбек Skoda Octavia, для каршеринга - седан Hyundai Solaris.

В номинации "Проект года 2019" победитель - скоростная автомобильная трасса М11 "Нева".

Ежегодная премия "Автомобиль года" считается одной из самых демократичных в мире, поскольку проводится в виде опроса большого числа автолюбителей. В этом году премия вручалась в 24 номинациях, месяцем ранее в каждой из номинаций было определено по три автомобиля-претендента, вошедших в итоговый шорт-лист. Голосование проходило с 1 января по 20 августа 2020 года. Голосование проходило во всех регионах РФ, самыми активными были представители Центрального, Поволжского и Северо-Западного федеральных округов.