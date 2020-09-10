С танкового кладбища в войска: Т-72М1 возвращают в строй в Ираке

Иракские военные продолжают работы по восстановлению танков Т-72М1, оставшихся от армии Саддама Хусейна. Недавно в подразделения были отправлены еще несколько реанимированных "семьдесят вторых".

ومازال هناك المزيد في "مقبرة معسكر التاجي " pic.twitter.com/ecT73j62at — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) September 9, 2020

В районе Таджи, где сейчас дислоцируется элитная 9-ая бронетанковая дивизия, находится гигантское кладбище военной техники. По некоторым данным, вышедшие из строя боевые машины здесь появились еще при прежнем режиме. Дело в том, что после агрессии в Кувейте против Багдада были приняты жесткие санкции, в том числе запрещавшие поставки запчастей.

После войны 2003 года американцы стали свозить сюда со всей территории оккупированного ими государства подбитые и просто брошенные танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и самоходно-артиллерийские установки.

Причем здесь можно увидеть образцы из Советского Союза, стран бывшего Варшавского договора, Югославии, Китая, Франции и Бразилии, а также трофеи времен войны с Ираном - американского, английского и северокорейского производства.

В настоящее время в этом районе отдельно складируются вышедшие из строя М1А1М Abrams, эксплуатировавшиеся в упомянутом выше соединении.

Как считают военные эксперты, отремонтированные иракцами Т-72М1 сильно отстают от закупленных в России Т-90С/СК. Например, у них нет современных ночных прицелов, а также динамической защиты.

В настоящее время запасы пригодного к восстановлению оружия сильно истощились. Хотя есть определенные резервы, например танки Т-62, которые перестали эксплуатироваться после 2003 года. Судя по видеоматериалам их могут снова вернуть в войска.