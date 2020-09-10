Suzuki Jimny превратился в фургон и вернулся в Европу

В июле 2020 года сообщалось, что Suzuki Jimny четвёртого поколения покинет Европу. Как стало известно Autocar, внедорожник вернулся на европейский рынок в виде фургона.

В 2021 году в Старом Свете ужесточают экологические требования, согласно которым средний уровень выбросов CO2 не должен превышать 95 г/км. Suzuki Jimny оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем K15B (102 л. с.). Средний объём выбросов углекислого газа данного мотора составляет 154 г/км на версии с "механикой".

Японская марка нашла способ обойти экостандарты ЕС. Suzuki Jimny убрали из категории пассажирского транспорта и внесли в разряд лёгкого коммерческого автомобиля (LCV). На LCV в Европе новые экологические требования не распространяются. Такие автомобили не должны выбрасывать в среднем более 147 граммов углекислого газа на километр.

Коммерческий Suzuki Jimny отличается наличием только двух передних сидений (отсутствует второй ряд) и сетчатой перегородки, которая предотвращает попадание груза из багажника в салон. Объём багажного отсека машины увеличился на 33 литра и теперь составляет 863 л.