В Сети показали идеальную Lada 4x4

В Сети распространили короткое видео о доработанной энтузиастами трёхдверной Lada 4x4.

Снаружи автомобиль получил модернизированную светотехнику, решётку радиатора и бампера от версии Bronto, люстру на переднем бампере, капот иной формы, расширители арок, пороги, внедорожную резину, оригинальные боковые зеркала.

Внутри машина оборудована комфортабельными креслами, панорамной крышей с чёрным потолком, рулём и рулевой колонкой от Lada Vesta, тюнингованными передней панелью и щитком приборов.

Более того, дверные карты в салоне отделаны кожей, присутствует также климатическая установка, тоннель с центральным подлокотником, камера заднего вида, профессиональная аудиосистема в багажном отделении.

Об изменениях в технической части не сообщается. Неизвестна и стоимость доработок.

Напомним, Lada 4x4 обновилась в январе текущего года. Модель может похвастать новым интерьером. Сегодня самой дорогой 3-дверной Lada 4x4 является модификация Bronto. Такой автомобиль стоит от 742 900 до 806 900 рублей.