Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.09.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

В Сети показали идеальную Lada 4x4

Текст: Валерий Карташов

В Сети распространили короткое видео о доработанной энтузиастами трёхдверной Lada 4x4.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась

Снаружи автомобиль получил модернизированную светотехнику, решётку радиатора и бампера от версии Bronto, люстру на переднем бампере, капот иной формы, расширители арок, пороги, внедорожную резину, оригинальные боковые зеркала.

Внутри машина оборудована комфортабельными креслами, панорамной крышей с чёрным потолком, рулём и рулевой колонкой от Lada Vesta, тюнингованными передней панелью и щитком приборов.

Более того, дверные карты в салоне отделаны кожей, присутствует также климатическая установка, тоннель с центральным подлокотником, камера заднего вида, профессиональная аудиосистема в багажном отделении.

Об изменениях в технической части не сообщается. Неизвестна и стоимость доработок.

Напомним, Lada 4x4 обновилась в январе текущего года. Модель может похвастать новым интерьером. Сегодня самой дорогой 3-дверной Lada 4x4 является модификация Bronto. Такой автомобиль стоит от 742 900 до 806 900 рублей.

#Lada