Вышел трейлер слэшера про обмен телами "Дичь" с Винсом Воном

Режиссёр фильмов "Счастливого дня смерти" и "Счастливого нового дня смерти" Кристофер Лэндон продолжает дудеть в ту же дуду, скрещивая благородный жанр слэшера с чем попало. Сначала он скрестил слэшер с "Днём сурка" - вышло хорошо. Потом то, что получилось, скрестил ещё с "Назад в будущее" - вышло уже так себе (и сборы наполовину просели).

И вот - третий заход. Слэшер встречается (вращаем барабан) с... кино про обмен телами. Где старшеклассница-изгой оказывается в теле маньяка, которого играет Винс Вон, а тот, соответственно, наоборот. Главная героиня - снова блондинка, но уже не Джессика Рот её играет, а Кэтрин Ньютон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Леди Бёрд"), барышня на 10 лет моложе.

Трейлер опуса выложен на канале Universal Pictures Russia. И, внимательно его изучив, берём на себя ответственность заявить: Винс Вон, изображающий затюканную старшеклассницу, - это сразу да. И, кажется, есть шанс, что "Дичь" будет сочнее в плане изображения различных изуверств, чем предыдущие работы Лэндона.

Российский прокат - с 3 декабря.