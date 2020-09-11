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11.09.2020 17:17
Рубрика: Коммерческий транспорт

"ГАЗель Next" добралась до Вьетнама

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба ГАЗ. Фото: Пресс-служба ГАЗ.
Фото: Пресс-служба ГАЗ.

"Группа ГАЗ" объявила о том, что начинает продажи во Вьетнаме линейки коммерческих автомобилей "ГАЗель Next", которая включает себя цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест. Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама.

Фото: "Мотор Девелопмент Груп"
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Продажами и обслуживанием автомобилей "ГАЗ" в этой стране займутся девять компаний-партнеров, дилерская сеть включает на данный момент 14 автоцентров.

Представители дилерской сети прошли обучение и аттестацию по обслуживанию автомобилей. Создан центральный склад запасных частей в городе Дананг, обеспечивающий оперативную доставку деталей во все сервисные центры страны.

Напомним, серийный выпуск "ГАЗели" Next начался в апреле 2013 года. Модель отличается кузовом рамной конструкции с просторной (оцинкованной) кабиной Next, которая сочетает в себе высокий уровень активной и пассивной безопасности, а также отличную эргономику рабочего места водителя.

"ГАЗель Next", экспортируемая в Юго-Восточную Азию, предлагается с 2,7-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил и 2,8-литровым турбодизелем, выдающим 149 лошадиных сил.

Ранее "РГ" сообщала, что компания Gaz Viet Nam, дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме, выпустила на базе "ГАЗели Next" бизнес-версию.

#ГАЗ