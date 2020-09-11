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11.09.2020 18:09
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Горячим питанием охвачены 100% младших школьников

Текст: Ксения Колесникова

Горячим питанием охвачены 100% младших школьников в стране. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко на совещании с регионами.

Фото: iStock
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Он подчеркнул, что с 17 сентября связь с родительской общественностью по вопросам горячего питания будет в том числе идти и через портал "Госуслуги", а к постоянному мониторингу ситуации уже подключились Общероссийский народный фронт и партия "Единая Россия".

- Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20 процентов, сейчас это 100-процентный охват, - рассказал Дмитрий Глушко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Для этого в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности, сообщает Минпросвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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