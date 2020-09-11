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11.09.2020 16:18
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о тех, кто "потихоньку перебирается в Германию"

Текст: Андрей Васильев

На пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что все те лица, которые сопровождали блогера Алексея Навального во время инцидента, произошедшего с ним, сейчас "начинают потихонечку перебираться в Германию".

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По словам Лаврова, которого цитирует РИА Новости, все это происходит на фоне "голословных" обвинений в адрес России со стороны властей Германии и других западных партнеров в связи с произошедшим.

"Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли", - заключил глава российской дипломатии.

Ранее на Смоленской площади дали понять, что Москва ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации с блогером.

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