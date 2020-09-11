Лавров рассказал о тех, кто "потихоньку перебирается в Германию"

На пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что все те лица, которые сопровождали блогера Алексея Навального во время инцидента, произошедшего с ним, сейчас "начинают потихонечку перебираться в Германию".

По словам Лаврова, которого цитирует РИА Новости, все это происходит на фоне "голословных" обвинений в адрес России со стороны властей Германии и других западных партнеров в связи с произошедшим.

"Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли", - заключил глава российской дипломатии.

Ранее на Смоленской площади дали понять, что Москва ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации с блогером.