Mercedes-Benz не будет продавать машины в Германии. Все из-за иска Sharp

Не так давно Daimler AG проиграл иск Nokia, которая обвинила концерн в использовании технологий финской компании. Теперь Daimler попал ещё под один удар, который нанесла компания Sharp. Деятельность автопроизводителя в Германии находится под угрозой.

Согласно постановлению суда, Nokia вправе требовать от Daimler AG прекращения продаж автомобилей, так как в них использованы технологии, за которые автопроизводитель патентообладателю, то есть Nokia, не заплатил.

Как сообщает Automotive News Europe, в минувший четверг суд в Мюнхене огласил решение по иску к Daimler AG, поданному компанией Sharp. Суть претензий - безлицензионное использование технологий.

Однако, согласно действующему законодательству Германии, выигравшая сторона для вступления в силу решения, должна заплатить залог, который будет использован в качестве компенсации расходов проигравшей стороне, но подавшей апелляцию на пересмотр дела. Если в случае с Nokia залог был равен 7 миллиардам евро, то в споре между Daimler и Sharp судьи были значительно благосклоннее и назначили всего 5.5 миллионов евро.