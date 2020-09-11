Не менее 15 человек погибли в результате пожаров на западе США

Жертвами огня на западном побережье США стали минимум 15 человек. Больше всего погибших - 12 человек - в штате Калифорния. Еще столько же пропали без вести, пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, не территории трех штатов сейчас бушуют 85 крупных пожаров. Огонь уничтожил или повредил свыше четырех тысяч домов и построек. Дымом заволокло почти все западное побережье страны.

Бороться с возгораниями мешает сильный ветер. Кроме того, в регионе установилась небывалая жара. Например, в Вудленд-Хиллз 5 сентября воздух раскалился до 47 градусов. За последнее столетие средняя температура воздуха в Лос-Анджелесе повысилась примерно на 5 градусов, отмечают синоптики.