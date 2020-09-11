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11.09.2020 10:53
Рубрика: Легковые авто

Новый Hummer EV получит "Режим краба"

Текст: Константин Руссов

Компания GMC опубликовала очередной тизер внедорожника Hummer, в котором для новинки анонсирован "Режим краба".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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О "Режиме краба" американский автопроизводитель вскользь упомянул ещё в июле 2020 года, но даже после сегодняшнего тизера ясности не появилось.

На логотипе режима изображён краб, туловище которого образовано из трёх элементов. Известно, что Hummer EV будет иметь версии с несколькими моторами (суммарной мощностью около 1000 л.с.), поэтому не исключено, что секции туловища символизируют двигатели.

В аннотации к тизеру GMC написала: "Истинные революционеры идут своим путём". Это сообщение можно истолковать так, что электрический внедорожник получит особый режим движения. Скорее всего, "Режим краба" позволит совершать Hummer EV упражнение, схожее с так называемым "танковым разворотом", - аналогичное решение есть у компании Rivian, реализованное на пикапе R1T.

Старт производства Hummer EV запланирован на осень 2021 года. Выпуск электровнедорожника будет налажен на заводе Детройт-Хамтрамк в Мичигане, который проходит комплекс масштабной модернизации.