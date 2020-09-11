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11.09.2020 07:09
Рубрика: Общество

Препятствующий раку продукт назвали эффективным в борьбе с вирусами

Текст: Оксана Грибанова

Различные пряности и специи известны своими полезными свойствами. Среди них диетологи выделили "чемпионов", включив их в список суперфудов. С учетом наступления сезона простудных заболеваний специалисты напомнили о ценных свойствах перца (как красного, так и черного), который часто используется в качестве приправы для разных блюд.

Фото: iStock
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Специалисты советуют заменять перцем соль. Переизбыток последней, как известно, связан с негативным влиянием на сердце, сосуды, почки, иммунную и нервную системы, передает aif.ru.

Помимо того, что перец содержит большое количество антиоксидантов, что связано с его потенциалом в профилактике онкологии, продукт также обладает согревающим действием, способностью противостоять вирусам. Среди других специй, которые, согласно многочисленным исследованиям, входят в список суперфудов, специалисты назвали имбирь, корицу, гвоздику и куркуму. Отмечается, что использование любых вышеперечисленных средств в лечебных целях должно быть согласовано с врачами.

Ранее исследователи из США выяснили, что в перце чили вещество капсаицин, которое дает остроту продукту, может повлиять на метастазирование рака легких, уменьшив его.

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